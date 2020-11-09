В Хабаровском крае школьники вернулись за парты после каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае школьники 9 ноября вернулись за парты после каникул. Напомним, ранее отдых детей вынуждены были увеличить в связи с угрозой распространения коронавируса.

- В условиях распространения коронавирусной инфекции для сохранения жизни и здоровья детей, имеющих риск заболевания, возможно организовать электронное обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого, пожалуйста, обращайтесь в администрации школ, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Родителей призывают не приводить в школы детей с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний. Обязательно сообщайте о причинах непосещения занятий классным руководителям. По вопросам организации обучения родители могут обратиться по телефонам горячей линии министерства образования и науки края (4212) 67-70-07 и (4212) 31- 09-26.