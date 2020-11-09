Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 9 ноября 2020: лечатся 117 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 9 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 470 человек. Из них у 117 пациентов подтвержден COVID-19. За минувшие сутки новых выписанных нет, госпитализировали 29 человек, скончались четверо.

- В реанимационном отделении находятся 29 пациентов. У 344 человек диагностировали внебольничную пневмонию. За минувшие сутки с этим заболеванием госпитализировали 57 пациентов. У девяти человек только подозревают коронавирус, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

Общее число заражений коронавирусом в крае 18150. Из них вылечившихся 12029, скончавшихся 144. Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.