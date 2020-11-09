Волонтерство в Хабаровском крае набирает обороты в период пандемии ФОТО: Алена Горбацевич

Волонтерство в Хабаровском крае набирает обороты в период пандемии. На сегодняшний день добровольцы из числа студентов медицинских вузов работают в учреждениях здравоохранения, на «горячей линии», доставляют товары первой необходимости людям, живущим в самоизоляции.

- В больницах волонтеры проводят термометрию, опрашивают пациентов по телефону о состоянии здоровья, раскладывают результаты анализов и отправляют их по электронной почте. Студенты работают посменно по восемь часов, - рассказала Марина Рзянкина, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ДВГМУ.

В крае на информационной платформе «Нужна помощь!» публикуют запросы из детских домов, интернатов, больниц, от одиноких пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В крае работает горячая линия волонтеров (4212) 32-30-70, круглосуточная горячая линия по COVID-19 (4212) 39-61-79 и федеральная горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-34-11.