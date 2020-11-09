Школьники в Биробиджане вышли на учебу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщают в пресс-службе мэрии Биробиджана, с сегодняшнего дня городские школы приняли в своих стенах учеников, вернувшихся с каникул. Разумеется, на территориях учебных заведений строго соблюдают все предписанные Роспотребнадзором санитарные требования по предотвращению распространения COVID-19.

- После школьных каникул на дистанционное обучение перешел 8А класс в школе №7, - сообщил мэр Биробиджана Александр Головатый. - Учащиеся ждут результатов тестов на COVID-19. Если результаты будут отрицательные, школьники вернутся за парты. На сегодняшний день по ОРВИ на карантин классы пока не закрыты.

Уже с сегодняшнего дня специалисты управления образования начнут объезжать школы и сады, проверять, как соблюдаются в учреждениях противоэпидемиологические мероприятия.

От родителей требуют только одно, но самое важное - не игнорировать требования руководителей детсадов и школ и пристально следить за здоровьем своих чад. Если вы заметили у ребенка признаки простудного заболевания - не приводите его в детский сад или школу, сразу обратитесь к врачам.