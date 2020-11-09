В Хабаровском крае мужчина предстанет перед судом за сожжение человека Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Громкое преступление произошло в Советской Гавани в июле 2020 года. Тогда двое мужчин и женщина распивали спиртное в строительном вагончике, и ничего не предвещало беды до тех пор, пока между собутыльниками не произошел конфликт. При этом один из его участников, видимо, почувствовал себя особенно оскорбленным и решил отомстить своим обидчикам.

- Один из мужчин вышел из вагончика, заблокировал дверь при помощи топора и поджег строение. 47-летний мужчина не смог покинуть опасное место и погиб, а 53-летней женщине удалось спастись, - рассказали подробности в СУ СК России по Хабаровскому краю. - Ранее злоумышленник уже был судим за совершение трех грабежей и разбоя.

В настоящее время следователи собрали исчерпывающие доказательства по делу, возбужденному по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.