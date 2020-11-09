Жители Хабаровского края в основном жалуются на невозможность дозвониться до регистратур Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Хабаровского краевого фонда ОМС и страховых медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования на территории региона, совместно со специалистами министерства здравоохранения края отвечают на вопросы населения. Горячая линия по COVID-19 работает с 2 ноября 2020 года.

- Граждан просят по вопросам, связанным с заболеванием, обращаться на горячую линию правительства Хабаровского края по телефону: (4212) 39-61-79. По предварительным данным, чаще всего жители жалуются на невозможность дозвониться до регистратур поликлиник. Специалисты Фонда и СМО помогают оформить электронные заявки на вызов врача на дом, - рассказали в Хабаровском краевом фонде ОМС.

Отметим также, что вызвать врача на дом электронно могут жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Для этого нужно зайти на сайт Медицинского информационно-аналитического центра министерства здравоохранения Хабаровского края по ссылке.