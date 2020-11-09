Хабаровский солист исполнит в «Геликон-Опера» арию Мистера Икс ФОТО: Хабаровский музыкальный театр

Хабаровский солист исполнит в Москве арию Мистера Икс из одноименной оперетты Имре Кальмана. Валентина Кравчука пригласили на церемонию закрытия Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Артист выйдет на прославленную сцену Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

- Концерт пройдет 9 ноября и объединит в столице лучших вокалистов ведущих музыкальных театров России, в числе которых и Хабаровский музыкальный театр. Напомним, театр является членом Ассоциации музыкальных театров, которая объединяет более 60-ти профессиональных коллективов России и ближнего зарубежья, - рассказали в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Ранее сообщалось, что Хабаровский музтеатр представлял пластический спектакль «В тени эйфории». Постановка была в рамках того же фестиваля, в котором в общей сложности участвовали больше 30 профессиональных музыкальных театров России, Украины, Казахстана и Узбекистана.