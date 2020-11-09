Школьница из ЕАО выиграла миллион и поезду в «Артек» Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Школьница из ЕАО оказалась в числе победителей конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в МДЦ «Артек». Среди финалистов 300 учеников 9-10 классов и 300 одинадцатиклассников.

- Воспитанница школы города участвовала в обучении в формате форсайт-сессий для финалистов конкурса «Большая перемена». Кроме того, 1200 школьников со всей страны работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что ученики 11 классов, победившие в финале, получили по одному миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов, 20 школ получили по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1200 человек) смогут поехать в «Артек».