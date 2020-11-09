В Хабаровске выбросили на дороги около 170 тонн противогололедных средств Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске выбросили на дороги около 170 тонн противогололедных средств. Таков итог работы дорожников за минувшие выходные. Напомним, дорожные службы в круглосуточном режиме ликвидировали последствия снегопада, который прошел в конце прошлой недели.

- По статистике, всплеск аварийности на дорогах пришелся на пятницу, 6 ноября, когда осадки были максимально интенсивные. В этот день зафиксировали 77 дорожных аварий. На выходных после очистки дорог число дорожных происшествий снизилось. Так, в субботу зарегистрировали 32 аварии, в воскресенье - 22, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что на выходных к ликвидации последствий прохождения циклона оперативно подключились и жилищники. Дворники всех управляющих компаний очищали от снега входные группы, лестницы и ступеньки подъездов многоквартирных домов, тротуары и дворовые проезды.