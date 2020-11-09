В хабаровский приют для бездомных наведались прихожане-волонтеры Фото: Хабаровская епархия

В хабаровский приют для бездомных наведались прихожане- волонтеры. Они принесли с собой теплые вещи, обувь, средства гигиены, постельное белье и полотенца.

- Миссию выполнили прихожане- волонтеры Градо- Хабаровского собора Успения Божией Матери. Все принесенные вещи они передали жильцам приюта, - рассказала социальный работник храма Юлия Ефимовна.

Отдельную благодарность волонтеры выразили тем, кто пожертвовал деньги на покупки необходимых вещей, лекарств и продуктов. В свою очередь жильцы приюта просили передать низкий поклон и большое человеческое спасибо всем вам за помощь.

Неравнодушных граждан, которые хотят помочь или располагают временем, чтобы стать волонтером, просят обращаться к приходскому социальному работнику Юлии Ефимовне по телефону 8-965-673-23-33.