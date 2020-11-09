В Хабаровском крае открыли новые отремонтированные территории Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открыли новые отремонтированные территории. Они находятся в Бикинском и Хабаровском районах, а именно в селах Лермонтовка, Калинка и Сергеевка. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Теперь в селах появились две новые спортплощадки, обновили две пешеходные зоны. На благоустройство муниципалитеты направили 8,1 миллиона рублей, из которых почти шесть миллионов рублей поступили из федерального бюджета, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют в Хабаровском крае с 2019 года. В прошлом году в регионе в рамках нацпроекта привели в порядок 137 общественных территорий, до конца 2020 года приведут в порядок 118, в 2021 году - еще 102.