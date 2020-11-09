Ревизию «антиковидных» лекарств провели в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Ревизию «антиковидных» лекарств провели в Хабаровске. Проверил наличие препаратов Михаил Дегтярев. Поводом для этого стали многочисленные жалобы в соцсетях на отсутствие лекарственных средств для лечения ОРВИ, новой коронавирусной инфекции и ее осложнений.

- В государственной аптеке КГБУ «Фармация» в наличии оказались жаропонижающие и антимикробные средства. Также представлен широкий спектр поливитаминов. По словам провизоров, нет противовирусных препаратов, но поставка ожидается в первой половине следующего дня, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, для лечения бактериальных осложнений пневмонии применяют два вида антибиотиков – макролиды и фторхинолоны. Поступление лекарств первой группы ожидают с завода «Дальхимфарм» в середине ноября, препараты второй группы можно купить сейчас как в аптеках сети «Фармация», так и в коммерческих сетях. В этом Михаил Дегтярев лично убедился,

Специалисты призывают жителей края не заниматься самолечением и напоминают, что антибактериальные лекарственные средства должны продаваться в аптеках строго по рецепту врача.