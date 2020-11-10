Обстановка в Хабаровском крае 10 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 10 ноября, в связи с воздействием фронтальных разделов на территории северных районов края (Николаевский, Ульчский районы) ожидается снег, метель, усиление ветра в порывах до 15-20 м/с. В Хабаровске без осадков, ночью -11 -13, днем -4 -6, ветер западный 7-12 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -9 -15, днем -3 -8, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -24 -7, днем -13 -2, ветер северный, северо-западный 3-14 м/с. На севере края без существенных осадков (Николаевский, Ульчский районы - небольшой снег, местами снег), ночью -22 -7, днем -15 -6, ветер северо-западный 5-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 18387.