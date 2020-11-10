В Хабаровском крае пресекли попытку перебросить за ограду СИЗО запрещенные предметы Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае пресекли попытку перебросить за ограду СИЗО запрещенные предметы. По предварительной информации, инцидент случился в следственном изоляторе №2 УФСИН России по Хабаровскому краю. Сотрудники караула задержали гражданина практически с поличным.

- Чтобы осуществить задуманное, мужчина забрался на крышу гаража, расположенного неподалеку от следственного изолятора. Он с помощью веревки пытался забросить на территорию охраняемого объекта пластиковую бутылку. В ней обнаружили лезвия по металлу для мини-ножовки - 10 штук, капроновую нить в катушке, медицинский жгут. Также нашли зарядное устройство, USB кабель - три штуки и одну пару наушников, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день известно, что задержанного гражданина передали прибывшей оперативно-следственной группе УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.