Обстановка в Хабаровске 10 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость

Обстановка в Хабаровске 10 ноября 2020: отключения воды и отпления, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 10 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. В городе не работают 64 лифта.

- За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 178 кубометров снега, для посыпки дорог использовали 44,9 тонны противогололедных средств. Также в краевом центре 9 ноября случилось 38 дорожных аварий, одно возгорание. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1328 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки выявили 192 случая заражения коронавирусом. Общее число заражений COVID-19 в Хабаровском крае 18387. Из них вылечились 12087, скончались 144 человека.

Жителей и гостей Хабаровска убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти меры предосторожности помогут минимизировать риски новых заражений.