Туристы из разных городов России рассказали о Шантарах в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Туристы из разных городов России рассказали о Шантарах в Хабаровском крае. Впервые в этом сезоне гости нацпарка описали свои впечатления от путешествия по островам в «Книге отзывов». Собрали в общей сложности более 20 благодарностей, описаний, ощущений, предложений.

- На Шантарах побывали визитеры из Белгорода, Ростова-на-Дону, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана и Хабаровска. Многие отметили, что поездка на эти острова была их давней мечтой. Для некоторых такое путешествие «разделило жизнь на до… и после Шантар», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Гостям рассказывали о здешних минералах, организовали поход в музей под открытым небом «Стоянка китобоев» и показали другие достопримечательности. К слову, в 2020 году нацпарк посетили около 300 гостей из разных уголков России. В социальной сети Instagram на странице shantarostrova открыта электронная книга впечатлений. В ней все, кому посчастливилось побывать на Шантарских островах в 2020 году, могут оставить свои комментарии.