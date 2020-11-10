В хабаровской гостинице постоялец устроил стрельбу ФОТО: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В хабаровской гостинице постоялец устроил стрельбу. По предварительной информации, в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии сигнал тревоги поступил около восьми часов утра. Правоохранители направились к месту происшествия на улицу Воронежскую.

- Прибывшим росгвардейцам охранник гостиницы рассказал, что нажал тревожную кнопку после того, как один из постояльцев гостиницы в своем номере выстрелил из ружья в телевизор. Потом стрелок спустился на улицу и оставил обрез ружья в машине, прихватив с собой пару охотничьих ножей, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Мужчина с ножами вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. При этом подозреваемый оказал сопротивление, поэтому к нему применили физическую силу и наручники. Никто из персонала гостиницы и гостей отеля не пострадал. В автомобиле задержанного нашли обрез ружья и более 100 патронов различного калибра. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.