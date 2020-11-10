«Я не контингент! Я гражданин!»: подробности последней встречи Сергея Фургала с членом ОНК Москвы Фото: Правительство Хабаровского края

Член ОНК города Москвы Марина Литвинович накануне, 9 ноября, рассказала об одном из последних визитов в СИЗО к Сергею Фургалу. С ее слов, экс-губернатор Хабаровского края по-прежнему не получает никаких писем.

Настроение у Сергея Ивановича не очень. Он говорит, что в Лефортово «разучился шутить». Здоровье у него нормальное, проблем с бытом нет. Все еще ждет выезда на медицинское обследование - КТ. Не до конца ясна позиция следствия. Сам Сергей Фургал говорит так: «Похоже, следствие не хочет, чтобы меня обследовали…»

Также Марина Литвинович рассказала, что Сергей Иванович возмутился, когда кто-то назвал его «контингентом». Это распространенный термин тюремщиков - так они называют сидельцев.

- Я не контингент! Я гражданин! Я не поражен в правах! Я даже могу выдвинуться в депутаты или губернаторы, если народ потребует, - сказал экс-губернатор Хабаровского края.