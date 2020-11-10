В Биробиджане законсервируют проблемное бомбоубежище Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане законсервируют проблемное бомбоубежище. Речь идет об объекте, расположенном в микрорайоне имени Бумагина рядом со школой №5. Довольно часто в небезопасные помещения заходят дети и подростки. Об ограничении доступа внутрь не раз уже говорили общественники, депутаты городской думы, руководство и учителя школы №5.

- Дети бегают рядом с бомбоубежищем, залезают на крышу, спускаются вниз. Случиться может все, что угодно, поэтому свободного доступа в лабиринты бомбоубежищ быть не должно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день мэрия Биробиджана готовит досудебную претензию собственнику помещения, где укажет срок консервации бомбоубежища, так как оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Если собственник проигнорирует претензию, тогда соберут комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города, чтобы принять решение.