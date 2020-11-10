Во время пандемии в Хабаровском крае вырос спрос на электронные архивные документы ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края

Во время пандемии в Хабаровском крае вырос спрос на электронные архивные документы. В целом услугами электронного читального зала с января по октябрь воспользовались около 10 тысяч человек. Это в два раза больше по сравнению с прошлыми годами.

- В архивах свыше двух миллионов единиц хранения бумажного, пленочного, фоно- и фотоматериала. В госархиве 23 процента или 145,6 тысячи дел перевели в электронный вид. Сейчас идет подготовка электронного биобиблиографического справочника «Российские эмигранты в Маньчжурии», - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

В госархиве края хранятся оцифрованные документы военных комиссариатов за 1941-1945 годы. В Год памяти и славы фонд пополнили документами и фотографиями о жителях края - участниках войны и тружениках тыла. Оцифровали много исторических фондов досоветского периода, документов краевых и городских органов власти и партийных организаций. В перспективе расширение спектра архивных услуг в электронном виде.