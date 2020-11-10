Студенты педуниверситета в Хабаровском крае заменят преподавателей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета временно заменят в школах преподавателей старше 65 лет. Чтобы реализовать задуманное, в вузе создали шесть линейных педагогических отрядов численностью свыше 70 человек.

- Молодежь заменит преподавателей, которые не могут работать в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предпринятая мера поможет обезопасить педагогов и не прерывать учебный процесс. Кроме того, студенты смогут получить дополнительную практику, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Предполагается, что студенты смогут работать по нескольким направлениям. Если педагога переведут на удаленную работу, то он продолжит вести дисциплины в онлайн-формате, а студенты выступят в роли тьютеров. Также студенты смогут сами заниматься с детьми по материалам, заранее подготовленными старшими наставниками. В министерстве образования Хабаровского края уже предложили педагогическим вузам поддержать инициативу студентов АмГПГУ.