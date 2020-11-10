В Хабаровском крае изменят размер ежемесячной выплаты на третьих и последующих детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае изменят размер ежемесячной выплаты на третьих и последующих детей. Корректировки будут действовать с 2021 года. На эти цели в региональном бюджете предусмотрели сумму более 1,8 миллиарда рублей.

- На сегодняшний день ежемесячную выплату предоставляют со дня рождения ребенка и выплачивают до достижения им возраста трех лет. Размер пособия в этом году составляет 15 тысяч 248 рублей, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Выплату назначают, если доход семьи на одного человека не превышает 39 тысяч 083,7 рубля в месяц. Например, для семьи из пяти человек общий доход не должен превышать 195 418,5 рубля в месяц (39083,7 рубля х пять человек = 195 418,5 рубля).

Отметим также, что финансовую помощь в крае уж получают больше 11 тысяч семей. Бюджетные расходы составили более полутора миллиардов рублей.