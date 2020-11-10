В Хабаровске выберут лучших добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске выберут лучших добровольцев. Прием заявок на конкурс «Доброволец года 2020» стартовал сегодня, 10 ноября. Напомним, состязание проводят в течение трех лет в рамках празднования всероссийского Дня добровольцев.

- Мероприятие проводят с целью популяризировать волонтерство, показать успешный опыт, выявить эффективные технологии реализации проектов. Победителей определят в номинациях: «Доброволец года» (персональная номинация), «Доброволец года - лидер добровольческой деятельности», «Доброволец года в направлении «Экологическое добровольчество» и других, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Церемония награждения пройдет в канун всероссийского Дня добровольцев, который отмечается 5 декабря. В связи с пандемией COVID-19 мероприятие, возможно, проведут онлайн. Напомним, в Хабаровске на сегодняшний день работают 80 волонтерских организаций, порядка восьми тысяч человек из числа добровольцев. Подробности участия в конкурсе на сайте мэрии.