Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 10 ноября 2020: лечатся 112 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 10 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре на лечении находится 461 человек. Из них у 112 официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 43 человека, госпитализировали 38, скончались четверо.

- В реанимационном отделении находятся 28 пациентов. У семи человек только подозревают коронавирус. С внебольничной пневмонией в госпитале находятся 342 пациента. За сутки с этим заболеванием поступили 67 человек, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, регулярно делайте влажную уборку в помещениях.

Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.