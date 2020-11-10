Врио губернатора Хабаровского края сдал кровь Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, сегодня, 10 ноября, побывал на краевой станции переливания крови. Это не первый его донорский опыт. Раньше он сдавал кровь в Москве, а теперь с пропиской в Хабаровске он может обращаться в краевую службу крови.

- Удивлен, что в Хабаровском крае нет ни одной региональной меры социальной поддержки для доноров. Соцблоку нашего правительства даю поручение продумать, как именно мы можем это сделать. Для начала, например, обеспечим бесплатное посещение музеев, - заявил руководитель края.

В свою очередь главный врач КГБУЗ «КСПК» Оксана Кожемяко сообщила, что на фоне распространения новой коронавирусной инфекции число донаций сократилось. Одни болеют и получают после выздоровления медотвод от кроводач, кто-то воздерживается от посещений учреждения. Михаил Дегтярев отметил высокий уровень оснащения и организации работы краевой станции. Он осмотрел не только отделение заготовки крови и ее компонентов, но и лабораторный блок.