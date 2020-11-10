В Хабаровском крае подростки из СИЗО увлеклись оригами Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае подростки из СИЗО увлеклись оригами. К слову, воспитательную работу в учреждении проводят с учетом интересов несовершеннолетних. У подростков есть возможность, в свободное время, играть в настольный теннис, баскетбол, шашки и шахматы, читать книги.

- Согласно распорядку дня, несовершеннолетние учатся в школе, гуляют и участвуют в досугово-развлекательных занятиях под присмотром воспитателей учреждения. Один из них захотел заниматься оригами и для него организовали занятия, - рассказали в пресс- службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Ребята, находящиеся в СИЗО, занимаются декоративно- прикладным искусством, готовят поделки из бумажных модулей. Отметим также, что занятия для ребят организовали и проводят под руководством воспитателей учреждения. В перспективе подростки займутся поделками к Новому году и Рождеству.