В Хабаровском крае вертолетом МЧС экстренно доставили в больницы трех пациентов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вертолетом МЧС экстренно доставили в больницы трех пациентов. Больных эвакуировали в лечебные учреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Рейс выполнили по маршруту «Хабаровск - Высокогорный - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск».

- Эвакуацию пациентов провели в экстренном порядке по медицинским показаниям. Находившийся на дежурстве вертолет Ми-8 сначала вылетел в Высокогорное. На борт погрузили одного пациента и доставили его в город юности. В Хабаровск привезли мужчину и женщину, которым требовалась помощь специалистов в краевых учреждениях здравоохранения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности перелет между населенными пунктами длился пять с половиной часов. За время нахождения в воздухе состояние пациентов не ухудшилось. В Хабаровске пациентов встретили бригады скорой помощи, которые и доставили больных в больницы.