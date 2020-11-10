В Биробиджане делают новые детские площадки Фото: Правительство ЕАО

В Биробиджане делают новые детские площадки. На некоторых объектах работы планируют завершить до конца ноября. В общей сложности в городе появится девять новых объектов. Площадки монтируют с учетом устройства резинового покрытия. На них установят горки, качели, карусели, качалки, лазалки и спортивные снаряды.

- Детские площадки появятся во дворах домов №4 на улице Широкая, №13 на улице 40 лет Победы, №6 на улице Казакевича, №77 на улице Пионерская, 77а, №8 на улице Парковая, №66 на улице Советская. Еще по одной площадке установят возле областной филармонии, в поселке Мясокомбинат и в микрорайоне Заречье, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что для области планируют купить в общей сложности 45 детских площадок. На сегодняшний день три площадки уже появились в селах Валдгейм, Найфельд и Бирофельд Биробиджанского района. Также закончились работы в Облучье, Пашково, Хинганске и Кульдуре.