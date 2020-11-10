Водитель погиб под колесами грузовика в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Водитель погиб под колесами грузовика в Хабаровском крае. По предварительным данным, авария случилась в пять часов утра вчера, 9 ноября 2020 года. Автомобиль Mitsubichi Fuso двигался по трассе Хабаровск – Лидога – Ванино - Комсомольск -на- Амуре в сторону города юности.

В районе 117 километра автотрассы водитель не обеспечил постоянный контроль за движением. Как результат, грузовик врезался в машину «ЗИЛ 131А», который стоял на проезжей части. Автомобиль «ЗИЛ 131А» по инерции сдвинулся вперед по ходу движения. Потом машина Mitsubichi Fuso наехала на водителя «ЗИЛ 131А», который стоял возле грузовика.

Как сообщили в ГИБДД Хабаровского края, в результате аварии погиб водитель ЗИЛа, а водителя Mitsubichi Fuso доставили в больницу с травмами.