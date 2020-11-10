В Хабаровском крае не останется действующих очагов африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае не останется действующих очагов африканской чумы свиней. Специалисты государственной ветеринарной службы провели все необходимые мероприятия по ликвидации очагов, которые ранее были выявлены среди домашних свиней в селе Забайкальское Вяземского района и среди диких кабанов на территории урочища Чирки заповедника «Большехехцирский» в Хабаровском районе. Документы о снятии карантина в этих двух населенных пунктах в ближайшее время подпишет Михаил Дегтярев.

- Тем не менее, в течение года в очагах, где ранее выявляли случаи АЧС и в пределах первой угрожаемой зоны (5 километров от эпизоотического очага) нельзя заниматься свиноводством. В границах второй угрожаемой зоны (6 километров от эпизоотического очага) запрещена продажа свинины, в том числе у местных фермеров и населения и завоз свинопоголовья из других территорий, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В регионе выплачивают материальную помощь сельскохозяйственным организациям, владельцам личных подворий, лишившимся свинопоголовья из-за ликвидации очагов африканской чумы свиней. Заявления уже подали 156 человек. Выплаты получили 83 заявителя. Подробнее о выплатах по телефону: (4212) 31-19-80.