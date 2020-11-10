В Хабаровском крае отметили снижение цен на антиковидные лекарства Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 10 ноября, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, провел совещание с руководителями крупных коммерческих аптечных сетей и КГБУ «Фармация». В режиме видеоконференцсвязи участники встречи обсуждали обеспечение лекарствами в условия пандемии.

Михаил Дегтярев к участникам дискуссии и попросил с пониманием отнестись к складывающейся ситуации, не взвинчивать цены на лекарства. К слову, предприятие «Дальхимфарм» уже пошло навстречу пожеланиям краевых властей. Так, отпускную цену на один из антибиотиков для поставщиков Хабаровского края снизили на 10 процентов, то есть до 580 рублей за упаковку таблеток.

- Мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств. Недопустимо, чтобы краевое государственное предприятие «Фармация» платило за доставку грузов в отдаленные населенные пункты государственной же компании «Хабавиа», - подчеркнул Михаил Дегтярев.