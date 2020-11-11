Обстановка в Хабаровском крае 11 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 11 ноября, в связи с воздействием фронтальных разделов на территории края (Комсомольский, Солнечный, Амурский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидается усиление ветра до 9-14 м/с, в порывах до 15-20 м/с. В Хабаровске без осадков, ночью -13 -11, днем -2-0, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -15 -10, днем -2 +3, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -19 -10, днем -8 +2, ветер юго-западный 3-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -22 -6, днем -15-0, ветер северо-западный 5-12 м/с/, на побережье порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 18629.