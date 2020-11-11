Адвоката в Хабаровске подозревают в покушении на мошенничество и даче взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвоката в Хабаровске подозревают в покушении на мошенничество и в даче взятки. По версии следствия, он и его подельник разработали план. Суть его была проста - у жителя Хабаровска якобы похитили дорогой автомобиль. В октябре 2020 года адвокат представлял интересы автовладельца, оформившего полис КАСКО, обратился в страховую компанию с требованием возместить страховку в три миллиона 600 тысяч рублей.

Адвокат попросил знакомого полицейского помочь договориться с сотрудниками УМВД России по Хабаровску. Он добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения автомобиля за вознаграждение. Однако полицейский доложил об этом своему руководству, дальнейшие переговоры контролировали оперативные службы.

- В ноябре 2020 года адвокат передал полицейскому взятку в общей сумме 250 тысяч рублей. После этого его задержали. Также задержали и подельника. Сейчас решают вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.