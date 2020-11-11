Обстановка в Хабаровске 11 ноября 2020: отключения воды и электричества, заболеваемость

Обстановка в Хабаровске 11 ноября 2020: воды, электричества, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 11 ноября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. Также не ограничивали подачу отопления. Электричество отсутствует в 10 многоквартирных и трех частных домах, расположенных в районе улицы Орловская, Рыбинская, Сергеевская и Октябрьская. Специалисты ведут работы по устранению аварийной ситуации.

За минувшие стуки в краевой столице на дороги высыпали 29 тонн песчано-соляной смеси, вывезли 171 кубометр снега, случилось 30 дорожных аварий. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1176 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава на вечер 9 ноября, в Хабаровске выявили 192 случая заражения коронавирусом. Общее число заражений COVID-19 на утро 11 ноября в Хабаровском крае 18629. Из них вылечились 12194, скончались 144 человека.

Жителей и гостей Хабаровска убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти меры предосторожности помогут минимизировать риски новых заражений.