В Амурской области открыли памятник Герою России подполковнику Ивану Маслову ФОТО: пресс-служба ВО ВНГ РФ

В Амурской области открыли памятник Герою России подполковнику Ивану Маслову. Церемония открытия прошла в городе Свободный вчера, 10 ноября. Напомним, Иван Владимирович погиб в августе 2011 года в Республике Дагестан во время боевых действий.

- Погибший герой посвятил свою жизнь служению Родине. Памятник Ивану Маслову установили в сквере рядом c гимназией и возле его дома, расположенного на улице Инженерная, - рассказали пресс-службе ВО ВНГ РФ.

На церемонию приехал старший прапорщик, инструктор группы разведывательного взвода отряда специального назначения «Тайфун» Байтeмиp Cыдeнoв. С ним также прибыли товарищи из Хабаровска. В своем выступлении он сказал, что бойцы отряда особенно чтут подвиг героя. Собравшиеся у памятника представители власти, родные бойца и неравнодушные граждане возложили живые цветы к подножию монумента.