Осужденные в Хабаровском крае изготовили кормушки для птиц по заказу крупного банка Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае изготовили кормушки для птиц по заказу одного из крупнейших банков России. Изделия передали заказчику в виде конструктора. В общей сложности в производственном секторе УФСИН России по Хабаровскому краю сделали 70 птичьих кормушек.

- Кормушки заказали в рамках экологической акции в поддержку зимующих птиц, которую реализуют в банке. Собирали детали в готовое изделие сотрудники финансового учреждения вместе со своими детьми. Раскрашивали и украшали кормушки банковские работники также самостоятельно, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Напомним, в производственном секторе УФСИН России по Хабаровскому краю готовы выполнить разные заказы от физических и юридических лиц. Контракты реализуют в установленные сроки и без задержек, выпускаемая в УИС продукция отвечает современным требованиям качества и стандарта.