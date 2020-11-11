«Инновационный Хабаровск» создадут на Большом Уссурийском острове Фото: Правительство Хабаровского края

«Инновационный Хабаровск» создадут на Большом Уссурийском острове. Таков итог голосования за лучший проект по развитию территории. Напомним, развивать территорию с учетом пожеланий общественности призвал во время «прямой линии» руководитель региона Михаил Дегтярев. Он также инициировал сбор идей на краевой интернет-площадке. С 28 сентября по 16 октября инициативы в электронном виде присылали жители региона на портале Голос27.

Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, всего поступило восемь проектов. Они предполагали организацию на острове пункта пропуска и рекреационной зоны, строительство противопаводковых сооружений, создание совместного с китайской стороной производства, строительство высокотехнологичного города и другие.

Отметим также, что проект «Инновационный Хабаровск» уже рассмотрели на совещании по комплексному развитию территории, которое прошло под руководством и.о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. Предложения о включении данной инициативы в концепцию освоения российской части острова направлены в Минвостокразвития России.