На работодателя в Хабаровском крае завели уголовное дело из-за зарплаты Фото: Иван ВИСЛОВ

На работодателя в Хабаровском крае завели уголовное дело из-за долгов по зарплате перед сотрудниками. Во время прокурорской проверки на муниципальном предприятии подтвердился факт невыплаты. По предварительным данным, работники этой организации не получали денег в период с мая по сентябрь 2020 года, общая сумма долга составила 4,6 миллиона рублей.

- При этом возможность рассчитаться с сотрудниками у руководства была. Тем не менее поступающие на счет деньги руководство направляло на погашение кредиторской задолженности, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование проходит под контролем работников прокуратуры Хабаровского района.