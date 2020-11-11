Биробиджанские спасатели помогли питомцам собачьего приюта Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Биробиджанские спасатели помогли питомцам собачьего приюта. Они построили теплый вольер и будку-термос. Работы шли несколько часов. Теперь в просторный теплый двухсекционный вольер и в будку-термос поселят собак, которым требуется особый уход - тем, кто недавно перенес операции.

- Бойцы «чрезвычайного ведомства» помогают попавшим в беду животным, потом передают их на передержку волонтерам этого приюта. Здесь трудятся удивительной доброты люди. Они собирают деньги на лечение четвероногих, размещают их в будках, возят на перевязки, варят по 50 литров мясной каши, ухаживают за питомцами. При этом у каждого из них есть основная работа, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели понимали, что любая поддержка облегчит труд волонтеров, и предложили свою помощь. В свою очередь руководитель общественной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова сказала, что сбылась мечта волонтеров о теплом доме для собак. Она поблагодарила спасателей за помощь.