В Хабаровске угнанный внедорожник нашли на месте ДТП Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске угнанный внедорожник нашли на месте ДТП. По предварительной информации, о пропаже машины сообщила жительница Железнодорожного района. Она сообщила, что авто исчезло после хмельного застолья.

- Потерпевшая принимала у себя знакомых, с которыми распивала спиртные напитки. В какой-то момент приятельница потерпевшей похитила из прихожей ключи от автомобиля и решила покататься по ночному городу. На улице Совхозной злоумышленница повредила внедорожник в ДТП, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемую вскоре задержали. До этого инцидента 32-летнюю фигурантку к уголовной ответственности не привлекали. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Женщина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.