Этнографический диктант написали больше пяти с половиной тысяч жителей Хабаровского края Фото: Алена НЕЧАЕВА

Этнографический диктант написали больше пяти с половиной тысяч жителей Хабаровского края. В целом в акции участвовали более 1,7 миллиона человек со всех регионов России и 123 других стран. Ответить на вопросы можно было в очном формате, а также посредством интернет- ресурсов.

- Задания диктанта были оформлены в виде теста и включали в себя 30 вопросов: 20 - единых для всех и 10 - уникальных для каждого субъекта РФ. К слову, в этом году участники могли сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Участники акции по итогу могли получить сертификат с указанием результатов в электронном виде. Правильные ответы опубликуют на официальном сайте акции до 16 ноября.