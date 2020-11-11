В Хабаровском крае сделали «Зеленый» сквер ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края

В Хабаровском крае сделали «Зеленый» сквер. Он находится в селе Пивань Комсомольского района. Обустройство территорий выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы местные власти получили из федерального бюджета почти полтора миллиона рублей.

- На площадке собираются проводить различные мероприятия, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. – Во время работ на территории убрали деревья, выровняли и замостили ее брусчаткой двух цветов. Также высадили газон, установили скамейки и лавочки разных форм, урны и вазоны для цветов, парковые фонари на солнечных батареях.

Отметим также, что в следующем году село Пивань опять получит субсидию на благоустройство. В соответствии с распределением средств, которое в октябре утвердил глава региона Михаил Дегтярев, муниципалитету вновь выделят около 1,5 миллиона рублей. Жители уже решили, что в селе построят детскую игровую площадку с современным оборудованием.