Хабаровскую библиотеку номинировали на «Лучшую профессиональную книгу года» ФОТО: министерство культуры Хабаровского края

Дальневосточную государственную научную библиотеку номинировали в конкурсе «Лучшая профессиональная книга года». Результаты необычного состязания огласят в период 11-12 ноября в рамках Всероссийского совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России «Библиотечная профессия и научно-образовательная работа библиотек».

На конкурс представили научную монографию на тему «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для ее реализации». Ее автор - кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Ромашкина. В этой работе обнародованы итоги многолетнего социологического исследования. Оно было направлено на изучение кадровых ресурсов общедоступных библиотек Хабаровского края, - рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Отметим также, что ознакомиться с монографией можно, перейдя по ссылке.