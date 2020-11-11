Резонансную покупку фотоаппарата отменили в мэрии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Резонансную покупку фотоаппарата отменили в мэрии Хабаровска. Напомним, о предстоящей закупке стало известно после старта торгов на электронной площадке. Однако правозащитники и горожане отнеслись скептически к планам сотрудников городской администрации.

- В администрацию города поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Юрия Рошки, от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В документах сообщалось о предложении отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обращения рассмотрели в мэрии, по итогу градоначальник Сергей Кравчук принял решение об отмене закупки. Сейчас специалисты ведут работу по прекращению торгов. Напомним, речь шла о покупке профессиональной фотоаппаратуры с начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей и объектива на сумму до 220 тысяч рублей.