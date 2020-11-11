Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 11 ноября 2020: лечатся 108 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 11 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на-Амуре на стационарном лечении находятся 459 человек. Из них у 108 пациентов подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 34 человека, госпитализировали - 38, скончались шестеро.

- В реанимационном отделении находится 33 пациента. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 313 пациентов с внебольничной пневмонией. За последние сутки с этим диагнозом госпитализировали 72 человека, - рассказали пресс- службе городской администрации.

Жителей Города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать мест массового скопления людей.