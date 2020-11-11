В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон. Глава региона Михаил Дегтярев подписал распоряжение об отмене особого противопожарного режима. Напомним, он действовал в 14 районах. Решение приняли потому что среднесуточная температура воздуха в регионе опустилась до минусовых отметок, а на землях лесного фонда образовался снежный покров.

- В этом году обстановка с пожарами была относительно спокойной. В регионе случилось 417 возгораний, что на 13 процентов меньше прошлогоднего периода. Пожары охватили территории площадью в 251 тысячу гектаров - это также на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года, - прокомментировали в краевом комитете лесного хозяйства.

Отметим также, что большая часть пожаров возникла по вине местного населения. До 89 процентов очагов огнеборцы успевали тушить в первые двое суток, как и положено по инструкции. К слову, в 2020 году государственные лесные инспекторы провели свыше 2,8 тысячи рейдов и патрулей с целью контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. Нарушителей оштрафовали на сумму 6,1 миллиона рублей.