Заливать катки в Хабаровске начнут с началом морозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заливать катки в Хабаровске начнут с началом морозов. Кататься смогут все желающие, спортсмены будут тренироваться с учетом ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19.

- В этом году катки начнут работать на трех муниципальных стадионах - «Нефтяник», «Юности» и «Заря». Также кататься можно будет на краевом стадионе «Арсенал» (на каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек), а также на катках парков «Динамо», Гагарина и Гайдара. Будут открыты 70 дворовых хоккейных коробок, - рассказал Александр Леонов, начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Будет работать и так называемый «народный» каток, который зальют на хабаровской набережной. Отметим также, что стоимость посещения муниципальных катков постараются сохранить на прошлогоднем уровне - от 100 до 130 рублей.