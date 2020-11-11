Сестры милосердия в Хабаровске не смогли отметить 10-летие своей работы из-за пандемии Фото: Хабаровская епархия

Сестры милосердия в Хабаровске не смогли отметить десятилетие своей работы из-за пандемии. Напомним, знаменательное событие приурочили к 4 ноября 2020 года в Свято-Елизаветинском сестричестве милосердия.

- Сестры милосердия ухаживают за больными в богадельне, на «постах» в медицинских учреждениях и на дому. Также вместе со священниками они навещают больных, духовно поддерживают заключенных, курируют одиноких стариков. Женщины приносят продукты, поддерживают и делают еще много незаметных, но очень добрых дел, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Пока сестер милосердия семеро. В перспективе ожидается посвящение еще трех сестер. Верующие не очень расстроились из-за того, что отметить десятилетие работы пока не получается. Радость они находят, когда видят счастливые глаза подопечных стариков, или когда, глядя на сестер, кто-то приходит ко Христу.