Прокуратура указала железнодорожникам на проблемные переезды в Хабаровском крае Фото: Иван ПРОХОРОВ

Прокуратура указала железнодорожникам на проблемные переезды в Хабаровском крае. Недочеты обнаружили во время проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта при содержании железнодорожных переездов.

- При осмотре переездов обнаружили, что на железнодорожных объектах, находящихся на балансе седьмой Бикинской дистанции пути Дальневосточной железной дороги, не было дорожной разметки и знаков. Также констатировали, что были изношены световозвращающие поверхности, а резинокордовое покрытие не соответствовало требованиям, - рассказали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Выявленные недочеты могут стать причиной дорожно- транспортных происшествий. По итогу проверки начальнику седьмой Бикинской дистанции пути внесли представление. По результату рассмотрения документа нарушения устранены, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.