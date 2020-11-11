В музыкальные школы Хабаровского края доставят новые инструменты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четыре музыкальные школы Хабаровского края доставят новые инструменты. На покупку выделят больше 20 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура».

Первыми по нацпроекту получат инструменты в Хабаровском краевом колледже искусств, детской школе искусств №7, музыкальной школе Комсомольска -на- Амуре и детской музыкальной школе Амурского района. В прошлом году эти учреждения получили новые инструменты, современное оборудование и учебные материалы.

- В следующем году заниматься на новых музыкальных инструментах будут воспитанники детских школ искусств поселка Хор района имени Лазо, поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, Хабаровского района и Советской Гавани, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Напомним, участие в нацпроекте позволяет учреждениям обновить материально-техническую базу и обеспечить учебный процесс современным, качественным оборудованием.